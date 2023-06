Airbus relève sa prévision de livraisons sur 20 ans, abaisse celle de sa flotte

Airbus relève sa prévision de livraisons sur 20 ans, abaisse celle de sa flotte













par Tim Hepher PARIS, 14 juin (Reuters) - Airbus a relevé mercredi sa prévision de livraisons d'avions neufs sur 20 ans mais a abaissé celle concernant la croissance de la flotte aérienne mondiale à cette échéance. À la Bourse de Paris, le titre Airbus reculait de 0,32% à 07h07 GMT. Le plus grand constructeur d'avions au monde anticipe 40.850 livraisons, contre 39.490 dans ses précédentes prévisions sur 20 ans, publiées l'année dernière. Il a revu à la hausse sa prévision de livraisons d'avions-cargos, qui passeraient de 890 à 920. Cela implique 39.930 livraisons d'avions passagers, dont 80% sont en majorité des avions monocouloirs tels que l'Airbus A320neo ou le Boeing 737 MAX. Airbus a également revu à la hausse sa prévision concernant le nombre d'avions anciens à remplacer au cours des deux prochaines décennies, passant de 15.440 à 17.170 unités. La flotte mondiale d'Airbus devrait plus que doubler pour atteindre 46.560 appareils en 2042, contre 22.880 unités au début de l'année 2020. Cependant, de manière inhabituelle, ces prévisions sont inférieures à l'estimation précédente qui tablait sur une flotte de 46.930 avions, car la croissance devrait ralentir et les mises à la retraite d'appareils augmenter. Ces prévisions interviennent à un moment où les compagnies aériennes mettent la pression sur les constructeurs pour renouveler leur flotte. (Reportage Tim Hepher; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)