Airbus relance un projet de nouvelle chaîne d'assemblage A320 à Toulouse

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Airbus annonce mercredi avoir relancé son projet de modernisation des capacités industrielles pour les appareils de la famille A320 à Toulouse, mis en pause pendant la crise sanitaire due au COVID-19.

"Ce projet est aujourd'hui relancé, à la faveur d'une reprise du marché qui se dessine et d'un retour potentiel auxcadences de production d'avant-crise prévu entre 2023 et 2025 pour les avions monocouloirs", indique l'avionneur dans un communiqué.

"Cette décision va permettre à Airbus d'accroître la flexibilité de son système global de production afin de répondre à la reprise du marché et à la demande future", ajoute-t-il.

La chaîne d'assemblage final (FAL) modernisée et numérisée pour l'A320 et l'A321 remplacera l'une des FAL A320 actuelles à Toulouse et devrait être opérationnelle d'ici la fin 2022.

(Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)