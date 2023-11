Airbus recule après des résultats trimestriels en deçà des attentes

PARIS, 9 novembre (Reuters) - L'action Airbus reculait jeudi à la Bourse de Paris après que le constructeur aéronautique a fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice d'exploitation en deçà des attentes pour le troisième trimestre. Le titre Airbus cédait 1,83% à 128 euros à 09h12 GMT. Le bénéfice d'exploitation ajusté du groupe s'est élevé à 1,013 milliard d'euros au cours du trimestre, en hausse de 21% et son chiffre d'affaires a augmenté de 12% pour atteindre 14,897 milliards d'euros. Les analystes s'attendaient cependant à un bénéfice de 1,142 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 15,098 milliards, selon un consensus compilé par la société. Les analystes de Deutsche Bank se sont dit rassurés par la solide performance de l'Ebit commercial d'Airbus, mais déçus par la division Défense et Espace. Le premier avionneur mondial a également déclaré vouloir revenir aux niveaux pré-COVID de production de 10 avions A350 par mois en 2026, contre un objectif précédent de neuf par mois d'ici fin 2025. Deutsche Bank voit "d'un bon oeil l'augmentation de l'objectif de production mensuelle de l'A350 à 10 par mois d'ici 2026 bien que cela reste un point positif lointain". De son côté JP Morgan mentionne les problèmes du motoriste Pratt & Whitney et ses moteurs GTF qui entraînent de nombreuses et longues opérations d'inspection voire de maintenance. S'il est très difficile d'évaluer si Pratt & Whitney tiendra ses engagements, "nous avons revu à la baisse nos estimations de livraison d'avions pour tenir compte de ce risque", dit JP Morgan, qui prévoit 800 livraisons d'avions commerciaux en 2024, contre 826 anticipées par Airbus. Par ailleurs, "Airbus a laissé entendre que l'environnement était devenu 'de plus en plus complexe'", ont relevé les analystes de Berenberg, "ce qui contraste avec les recommandation à l''achat' qui impliquent que le contexte s'améliore de manière séquentielle". Berenberg a conservé sa recommandation à la "vente". (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)