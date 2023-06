Airbus reçoit une commande record de 500 avions de la compagnie indienne IndiGo

(Reuters) - Airbus a annoncé lundi avoir enregistré une commande record de 500 appareils monocouloirs de la famille A320 auprès de la compagnie aérienne indienne IndiGo. Ce contrat record de plusieurs milliards de dollars dépasse celui provisoire de 470 avions commandés par Air India au début de l'année, alors que les deux principales compagnies aériennes indiennes s'apprêtent à faire face à une forte augmentation de la demande de voyages régionaux. Reuters avait déjà rapporté en mars qu'IndiGo, dont la part de marché en Inde est de 56%, était en discussions avec Airbus et Boeing pour la commande de 500 appareils. IndiGo, l'un des plus gros clients d'Airbus, attend par ailleurs la livraison de près de 500 appareils sur une commande totale de 830 avions de la famille A320 passée auprès du constructeur européen. Ce contrat a été annoncé dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget. (Reportage Tim Hepher et Joanna Plucinska, avec la contribution d'Aditi Shah ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)