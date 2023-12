Airbus reçoit une commande de 12 MdsE d'Avolon pour 100 A321neo

Airbus reçoit une commande de 12 MdsE d'Avolon pour 100 A321neo













DUBLIN, 12 décembre (Reuters) - Le géant mondial de la location d'avions Avolon a annoncé mardi avoir signé avec Airbus une commande ferme de 100 A321neo pour 12,95 milliards de dollars (12,02 milliards d'euros) à prix catalogue. La société irlandaise, détenue par le chinois Bohai Leasing , porte ainsi sa commande totale pour ce modèle à 190 exemplaires, a précisé Airbus dans un communiqué. Avolon a également commandé à Boeing 40 737 MAX dans le cadre d'un accord d'un montant d'environ 4,9 milliards de dollars, selon Bohai Leasing. Les nouveaux appareils doivent être livrés d'ici 2032 et ils permettront l'élargir la taille de la flotte d'Avolon à 1.037 avions. Avolon a également acheté 20 Airbus A330neos en septembre et 40 Boeing 737 MAX en juin. Les sociétés de leasing contrôlent plus de la moitié de la flotte mondiale d'avions. "Les commandes d'aujourd'hui renforcent notre chaîne logistique et reflètent notre confiance dans les perspectives à long terme de l'aviation", a déclaré dans un communiqué Andy Cronin, directeur général d'Avolon. (Reportage Padraic Halpin à Dublin et Ethan Wang à Hong Kong ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)