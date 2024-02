Airbus propose un dividende exceptionnel après des résultats 2023 en hausse

PARIS, 15 février (Reuters) - Airbus a proposé jeudi un dividende exceptionnel de 1,00 euro par action après avoir fait état d'une progression de ses résultats financiers en 2023 avec des commandes records, malgré une nouvelle charge de 200 millions d'euros dans son activité aérospatiale. L'avionneur européen a déclaré que son bénéfice d'exploitation ajusté avait augmenté de 4% à 5,8 milliards d'euros l'an dernier et que son chiffre d'affaires avait progressé de 11% à 65,4 milliards. Il prévoit de livrer environ 800 avions commerciaux cette année. Airbus propose un dividende stable de 1,80 euro par action au titre de 2023, auquel s'ajoute un dividende exceptionnel de 1,00 euro par action, sa trésorerie nette ayant franchi le seuil des 10 milliards d'euros auparavant fixé comme le déclencheur potentiel d'un retour aux actionnaires. (Rédigé par Tim Hepher, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)