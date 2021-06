Airbus propose d'assembler l'Eurofighter en Suisse en vue d'un contrat

Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Le constructeur aéronautique Airbus a proposé d'assembler l'Eurofighter en Suisse si Berne retient l'avion de combat dans le cadre d'un contrat de défense de 6 milliards de francs suisses, a déclaré un responsable commercial du consortium à un journal dominical suisse.

L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne, qui fabriquent l'Eurofighter, ont également offert à Berne une coopération politique importante si la Suisse retient l'Eurofighter pour un contrat qu'Américains et Européens se disputent. Le gouvernement suisse doit choisir mercredi entre l'Eurofighter, le Rafale du français Dassault, le F/A-18 Super Hornet de Boeing et le F35-A Lightning II de Lockheed Martin pour le remplacement de sa flotte d'avions de combat.

Le ministère suisse de la Défense s'est refusé à tout commentaire.

(Reportage Michael Shields, version française Matthieu Protard)