Airbus promet de limiter les perturbations liées aux inspections de moteurs Pratt & Whitney

(Reuters) - Les nouvelles inspections de moteurs d'avions fabriqués par Pratt & Whitney, filiale de RTX, concernent les moteurs de A320neo produits entre le quatrième trimestre 2015 et le premier trimestre 2021, a déclaré Airbus à Reuters mardi. Les inspections n'auront pas d'impact sur les livraisons d'appareils, a précisé le constructeur aéronautique européen, qui promet de travailler avec les compagnies aériennes pour limiter les perturbations de leurs flottes. RTX (ex-Raytheon Technologies), qui publiait mardi ses résultats trimestriels, a déclaré plus tôt dans la journée qu'une "partie significative" des moteurs GTF de Pratt & Whitney, qui équipent les Airbus A320neo, devront faire l'objet de "déposes et d'inspections accélérées" au cours des neuf à douze prochains mois. "Pratt & Whitney a déterminé qu'une condition rare dans la poudre de métal utilisée pour fabriquer certaines pièces de moteur nécessitera une inspection accélérée de la flotte", a déclaré RTX, ajoutant qu'il n'y a pas d'impact sur les moteurs en cours de production. (Reportage Tim Hepher, rédigé par Kate Entringer)