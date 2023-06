Airbus proche de finaliser une large commande du mexicain Viva Aerobus

PARIS (Reuters) - Airbus est en discussions avancées pour obtenir une nouvelle commande d'ampleur émanant de la compagnie aérienne mexicaine à bas-coût Viva Aerobus, ont déclaré dimanche des sources industrielles. Le nombre d'appareils monocouloirs évoqué pour ce contrat est à trois chiffres, soit supérieur à 100, ont indiqué les sources, refusant de donner davantage de précisions. Airbus a décliné une demande de commentaire. Un porte-parole de Viva Aerobus a déclaré que la compagnie n'avait signé "aucune nouvelle commande" auprès d'un quelconque avionneur. "Nous avons actuellement une commande en cours avec Airbus pour des A321neo avec des livraisons jusqu'en 2027", a noté le porte-parole. Viva Aerobus est l'une des "cibles" que se disputent Airbus et Boeing pour conquérir des marchés. La compagnie aérienne s'est détournée en 2013 de l'avionneur américain pour privilégier l'avionneur européen. Selon les sources, un accord entre Airbus et Viva Aerobus n'est pas encore garanti, dans l'attente de discussions supplémentaires. (Reportage Tim Hpeher et Allison Lampert, avec Kylie Madry, rédigé par Jean Terzian)