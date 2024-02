Airbus proche d'un accord pour vendre jusqu'à 20 A330neo à Vietjet

(Actualisé avec contexte) 21 février (Reuters) - Airbus est proche de conclure un accord pour vendre jusqu'à 20 gros-porteurs A330neo à la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet, ont déclaré des sources du secteur mercredi. Si elle est confirmée, la commande de plusieurs milliards de dollars pourrait être annoncée dès jeudi au salon aéronautique de Singapour. Airbus s'est refusé à tout commentaire et VietJet n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. A lire aussi... VietJet, l'une des plus grandes compagnies aériennes à bas coûts d'Asie, exploite déjà une version antérieure de l'A330, utilisée pour les vols long-courrier. Elle a pris livraison de son premier gros-porteur, un A330, en décembre 2021. Mercredi, lors du salon aéronautique de Singapour, VietJet a déjà déclaré avoir choisi l'unité RTX Pratt & Whitney pour équiper 19 Airbus A321neo à fuselage étroit supplémentaires. (Reportage Tim Hepher et Lisa Barrington, rédigé par Kate Entringer et Augustin Turpin)