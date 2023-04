Airbus prévient de retards de livraison pour des appareils prévus pour 2024-sources

Airbus prévient de retards de livraison pour des appareils prévus pour 2024-sources













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Airbus a commencé à informer les compagnies aériennes de retards de livraison pour ses appareils monocouloirs prévus pour 2024, avec un report d'environ trois mois concernant plusieurs centaines d'avions, ont déclaré des sources industrielles mardi. Airbus a confirmé auprès de Reuters des retards de livraison, sans donner de précisions, tout en indiquant que ces retards n'étaient pas le reflet d'une dégradation supplémentaire de la situation dans la chaîne d'approvisionnement. Le groupe a réaffirmé ses objectifs de production pour 2024 et au-delà. "Nous avons déjà communiqué en décembre sur l'impact [des chaînes d'approvisionnement] pour 2023 et nous parlons désormais de 2024 en détail", a déclaré Airbus par courriel. Le modèle A321neo est particulièrement affecté par ces retards, selon les sources. "Nous essayons d'être aussi transparents que possible pour donner de la visibilité à nos clients", a déclaré un porte-parole d'Airbus. Deux sources au sein de l'industrie aérienne ont néanmoins déclaré avoir encore du mal à obtenir la visibilité nécessaire en termes de planification. "Nous sommes toujours alimentés au compte-gouttes", a déclaré l'une des sources, ajoutant que les retards suggéraient que les problèmes persistants des chaînes d'approvisionnement ne s'amélioraient pas de manière significative. Les retards ne modifient pas le calendrier de livraisons pour 2023, qui a déjà été revu à la baisse avec un objectif de 720 avions livrés cette année. Les analystes estiment toutefois que cet objectif pourrait être difficile à atteindre après un premier trimestre compliqué. A la Bourse de Paris, le titre Airbus a creusé ses pertes et reculait de 1% à 126,84 euros à 11h05 GMT, parmi les plus fortes baisses du CAC 40 (+0,6%). (Reportage de Tim Hepher, Blandine Hénault et Dina Kartit pour la version française, avec la contribution de Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün et Blandine Hénault)