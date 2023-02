Airbus pourrait nommer un directeur financier par intérim, selon sources

Airbus pourrait nommer un directeur financier par intérim, selon sources













Crédit photo © Reuters

par Tim Hepher PARIS (Reuters) - Airbus pourrait nommer un directeur financier par intérim alors qu'il peine à trouver un successeur à Dominik Asam, qui doit rejoindre le groupe allemand SAP dans moins de trois semaines, ont déclaré des sources industrielles. A moins d'une avancée rapide, l'avionneur européen devrait être contraint d'opter pour une solution provisoire alors que Dominik Asam quittera le groupe après la publication des résultats annuels le 16 février, ont dit les sources. Aucune décision n'a encore été prise, ont-elles ajouté. Airbus n'a pas souhaité faire de commentaires. A la Bourse de Paris, l'action du groupe gagnait 0,3% dans la matinée dans un marché nettement haussier. Dominik Asam a annoncé sa démission surprise en août dernier et avait dit alors travailler avec la direction pour "garantir une transition en douceur avec le prochain directeur financier d'Airbus". Mais Airbus n'a pas encore pour l'heure nommé publiquement un nouveau directeur financier, ce qui a soulevé des inquiétudes auprès des analystes. La recherche de candidat est compliquée par les enjeux de nationalité à la direction de l'avionneur européen, ont dit les sources. Deux d'entre elles ont indiqué qu'il existait une certaine pression pour que le poste de directeur financier reste occupé par un Allemand alors que le comité exécutif d'Airbus, composé de douze personnes, est majoritairement de nationalité française. (Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)