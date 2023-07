Airbus inaugure une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321neo à Toulouse

Airbus inaugure une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321neo à Toulouse













Crédit photo © Reuters

TOULOUSE, Haute-Garonne (Reuters) - Airbus a inauguré lundi une nouvelle chaîne d'assemblage pour son avion de ligne A321neo à Toulouse, donnant un nouveau souffle à ce site auparavant consacré au superjumbo A380, désormais déchu. Le constructeur aéronautique européen bénéficie d'une demande record pour ses avions moyen-courriers à fuselage plus étroit. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a visité la ligne partiellement automatisée à l'intérieur de l'usine Jean-Luc Lagardère, qui, selon Airbus, créera 700 emplois d'ici 2026. C'est moitié moins d'emplois à plein temps que dans le cadre de la construction de l'A380. L'A321neo est le plus grand appareil de la famille A320, qui a été relancée avec de nouveaux moteurs en 2010, juste à temps pour répondre à une explosion de la demande alimentée en partie par des taux d'intérêt bas. Il s'agit de la huitième chaîne d'assemblage européenne pour la famille A320, les projets d'expansion déjà annoncés aux États-Unis et en Chine devant porter le total mondial à 10. Le premier avion devrait être achevé fin 2023 pour être livré l'année prochaine. Cette inauguration intervient alors que la concurrence entre Airbus et son grand rival Boeing s'oriente vers la production, les deux entreprises élaborant des stratégies pour honorer des carnets de commandes bien remplis, après des mois de perturbations chroniques. Cette nouvelle chaîne d'assemblage fait partie d'une réorganisation qui, selon Airbus, permettra de porter la production totale de la famille A320 à 75 par mois en 2026, contre 45 actuellement. Certains fournisseurs jugent cet objectif ambitieux. (Reportage Tim Hepher, version française Kate Entringer)