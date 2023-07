Airbus inaugure une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321neo à Toulouse

TOULOUSE, Haute-Garonne, 10 juillet (Reuters)













TOULOUSE, Haute-Garonne, 10 juillet (Reuters) - Airbus a inauguré lundi une nouvelle chaîne d'assemblage pour son avion de ligne A321neo à Toulouse, donnant un nouveau souffle à ce site auparavant consacré au superjumbo A380, désormais déchu. Le constructeur aéronautique européen bénéficie d'une demande record pour ses avions moyen-courriers à fuselage plus étroit. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a visité la ligne partiellement automatisée à l'intérieur de l'usine Jean-Luc Lagardère, qui, selon Airbus, créera 700 emplois d'ici 2026. C'est moitié moins d'emplois à plein temps que dans le cadre de la construction de l'A380. (Reportage Tim Hepher, version française Kate Entringer)