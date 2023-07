Airbus: Hausse du bénéfice au T2, objectif restreint de production

Airbus: Hausse du bénéfice au T2, objectif restreint de production













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Airbus a fait état mercredi d'un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes au deuxième trimestre et a confirmé ses objectifs financiers pour l'année, tout en réduisant son objectif de production à une seule cible. L'avionneur européen a enregistré sur la période avril-juin un chiffre d'affaires en hausse de 24% à 15,9 milliards d'euros. Son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts s'est établi à 1,84 milliard d'euros, soit une progression de 34%. Le constructeur aéronautique européen a gardé à 720 son objectif de livraisons pour 2023. Airbus a réaffirmé son intention d'augmenter la production de sa famille d'appareils la plus vendue, l'A320neo, à 75 avions par mois en 2026, mais a retiré toute mention d'un objectif intermédiaire qui était précédemment de 65 appareils par mois d'ici fin 2024, soulignant plutôt des ajustements tactiques en réponse à la volatilité des chaînes d'approvisionnement. (Reportage Tim Hepher, rédigé par Nathan Vifflin, édité par Jean Terzian)