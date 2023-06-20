Airbus et STM collaborent dans le domaine de l'électronique de puissance pour l'électrification de l'aviation
20 juin (Reuters) - Airbus SE:
* AIRBUS ET STMICROELECTRONICS ANNONCENT LEUR COLLABORATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE POUR L'ÉLECTRIFICATION DE L'AVIATION
* LA COLLABORATION EN RESEARCH AND DEVELOPMENT PORTERA SUR LES SEMICONDUCTEURS DE PUISSANCE AVANCÉS, UN ÉLÉMENT CLÉ DE LA TRANSITION DE L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE VERS DES SYSTÈMES HYBRIDES ET ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUES
* CES SEMICONDUCTEURS JOUERONT UN RÔLE SIGNIFICATIF DANS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES HÉLICOPTÈRES ETDES AVIONS HYBRIDES DU FUTUR,LA FEUILLE DE ROUTE DU ZEROEAINSI QUEPOUR L'AÉRONEF À DÉCOLLAGE ET ATTERRISSAGE VERTICAUX (ADAV)CITYAIRBUSNEXTGEN
* LA COOPÉRATION SE CONCENTRERA SUR LE DÉVELOPPEMENT DE COMPOSANTS SIC ET GAN, DES BOÎTIERS ET DES MODULES ADAPTÉS AUX APPLICATIONS AÉRONAUTIQUES D'AIRBUS Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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