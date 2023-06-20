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Airbus et STM collaborent dans le domaine de l'électronique de puissance pour l'électrification de l'aviation

Airbus et STM collaborent dans le domaine de l'électronique de puissance pour l'électrification de l'aviation

20 juin (Reuters) - Airbus SE:

* AIRBUS ET STMICROELECTRONICS ANNONCENT LEUR COLLABORATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE POUR L'ÉLECTRIFICATION DE L'AVIATION

* LA COLLABORATION EN RESEARCH AND DEVELOPMENT PORTERA SUR LES SEMICONDUCTEURS DE PUISSANCE AVANCÉS, UN ÉLÉMENT CLÉ DE LA TRANSITION DE L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE VERS DES SYSTÈMES HYBRIDES ET ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUES

* CES SEMICONDUCTEURS JOUERONT UN RÔLE SIGNIFICATIF DANS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES HÉLICOPTÈRES ETDES AVIONS HYBRIDES DU FUTUR,LA FEUILLE DE ROUTE DU ZEROEAINSI QUEPOUR L'AÉRONEF À DÉCOLLAGE ET ATTERRISSAGE VERTICAUX (ADAV)CITYAIRBUSNEXTGEN

* LA COOPÉRATION SE CONCENTRERA SUR LE DÉVELOPPEMENT DE COMPOSANTS SIC ET GAN, DES BOÎTIERS ET DES MODULES ADAPTÉS AUX APPLICATIONS AÉRONAUTIQUES D'AIRBUS Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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