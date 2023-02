Airbus et Qatar Airways espèrent régler leur litige sur l'A350 ce mercredi

Airbus et Qatar Airways espèrent régler leur litige sur l'A350 ce mercredi













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Airbus et Qatar Airways s'efforcent de trouver un accord dès ce mercredi pour régler leur litige sur l'A350, a-t-on appris de deux sources proches du dossier. L'avionneur européen et la compagnie du Golfe ont comblé une partie de leurs désaccords sur la sécurité de l'A350 à la suite d'interventions politiques et de discussions techniques mais la résolution du litige dépend d'un nouveau cycle de pourparlers à haut niveau ce mercredi, ont dit les sources. Airbus et Qatar Airways ont refusé de s'exprimer sur le sujet. (Reportage Tim Hepher, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)