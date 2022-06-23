Airbus et Linde vont coopérer dans le domaine des infrastructures à hydrogène pour les aéroports
23 juin (Reuters) - Airbus SE:
* AIRBUS ET LINDE ONT SIGNÉ UN PROTOCOLE D'ACCORD POUR TRAVAILLER AU DÉVELOPPEMENT D'UNE INFRASTRUCTURE HYDROGÈNE DANS LES AÉROPORTS DU MONDE ENTIER
* AIRBUS ET LINDE DÉFINIRONT ET LANCERONT DES PROJETS PILOTES DANS PLUSIEURS AÉROPORTS À PARTIR DE DÉBUT 2023
* À CE JOUR, DES ACCORDS ONT ÉTÉ SIGNÉS AVEC DES PARTENAIRES ET DES AÉROPORTS EN FRANCE, EN ITALIE, EN CORÉE DU SUD, AU JAPON ET À SINGAPOUR
* EN OUTRE, AIRBUS ET LINDE ANALYSERONT LE POTENTIEL DES CARBURANTS POWER-TO-LIQUID, UN TYPE DE CARBURANT AVIATION DURABLE (SAF) Texte original: https://bit.ly/3xR387e Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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