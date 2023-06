Airbus et le port du Havre signent pour un H135 pour le transfert de pilotes maritimes

21 juin (Reuters) - Airbus SE: * AIRBUS ET LE PORT DU HAVRE SIGNENT POUR UN H135 POUR LE TRANSFERT DE PILOTES MARITIMES * D'ICI FIN 2024, LE H135 REMPLACERA UN HÉLICOPTÈRE DAUPHIN AS365 N3 EN SERVICE DEPUIS PLUS DE 12 ANS * L'ACCORD COMPREND ÉGALEMENT UN CONTRAT DE SOUTIEN ET DE SERVICE DE 10 ANS COUVRANT LES PIÈCES DÉTACHÉES, LA FORMATION ET LES SERVICES LOGISTIQUES * LA DECISION DU HAVRE PERMETTRA DES SYNERGIES AVEC LES PORTS DE DUNKERQUE ET DE GIRONDE, QUI EXPLOITENT EGALEMENT DES HELICOPTERES DU MEME TYPE Texte original: https://tinyurl.com/5n6pxda3 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)