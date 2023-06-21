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Airbus et le port du Havre signent pour un H135 pour le transfert de pilotes maritimes

Airbus et le port du Havre signent pour un H135 pour le transfert de pilotes maritimes

21 juin (Reuters) - Airbus SE:

* AIRBUS ET LE PORT DU HAVRE SIGNENT POUR UN H135 POUR LE TRANSFERT DE PILOTES MARITIMES

* D'ICI FIN 2024, LE H135 REMPLACERA UN HÉLICOPTÈRE DAUPHIN AS365 N3 EN SERVICE DEPUIS PLUS DE 12 ANS

* L'ACCORD COMPREND ÉGALEMENT UN CONTRAT DE SOUTIEN ET DE SERVICE DE 10 ANS COUVRANT LES PIÈCES DÉTACHÉES, LA FORMATION ET LES SERVICES LOGISTIQUES

* LA DECISION DU HAVRE PERMETTRA DES SYNERGIES AVEC LES PORTS DE DUNKERQUE ET DE GIRONDE, QUI EXPLOITENT EGALEMENT DES HELICOPTERES DU MEME TYPE Texte original: https://tinyurl.com/5n6pxda3 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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