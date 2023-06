Airbus en passe de recevoir une commande record de 500 avions d'IndiGo

par Tim Hepher, Aditi Shah et Joanna Plucinska ISTANBUL (Reuters) - Airbus est sur le point d'enregistrer une commande record de 500 appareils monocouloirs de la famille A320 auprès de la compagnie aérienne indienne IndiGo, ont rapporté dimanche des sources du secteur. Le constructeur aéronautique européen est vu comme le favori pour cette commande qui devrait dépasser celle de principe portant sur 470 appareils effectuée en février par Air India, ont déclaré les sources en marge de la réunion annuelle de l'Iata (l'Association internationale du transport aérien) à Istanbul. Selon les analystes du secteur, une telle commande représenterait quelque 50 milliards de dollars aux prix catalogues. Des remises sont cependant généralement consenties par les constructeurs. Airbus et Boeing sont par ailleurs en concurrence dans des négociations distinctes pour vendre 25 gros-porteurs A330neo ou Boeing 787 à Indigo, ont déclaré les sources. Le directeur général d'IndiGo, Pieter Elbers, présent lors de la réunion du secteur à Istanbul, n'a souhaité faire aucun commentaire sur les dossiers commerciaux. Airbus et Boeing se sont également abstenus de tout commentaire. Reuters avait déjà rapporté en mars qu'IndiGo, dont la part de marché en Inde est de 56%, était en discussions avec Airbus et Boeing pour la commande de 500 appareils. Si celle-ci est confirmée, ce serait la plus importante passée par une seule compagnie aérienne en termes de volume. IndiGo, l'un des plus gros clients d'Airbus, attend par ailleurs la livraison de près de 500 appareils sur une commande totale de 830 avions de la famille A320 passée auprès du constructeur européen. (Reportage Tim Hepher, Aditi Shah et Joanna Plucinska; version française Claude Chendjou)