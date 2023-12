Airbus : easyJet confirme une commande de 157 avions A320neo supplémentaires

19 décembre (Reuters) - Airbus a annoncé mardi la confirmation par easyJet d'une commande ferme de 157 avions supplémentaires de la famille A320neo, suite à l'approbation des actionnaires de la compagnie aérienne britannique. La commande comprend 56 appareils A320neo et 101 A321neo, ainsi que la conversion d'une commande existante de 35 A320neo en A321neo, a précisé Airbus. La compagnie aérienne avait conclu en octobre un accord avec Airbus pour augmenter sa flotte de 257 appareils supplémentaires - y compris les 157 approuvés mardi et l'acquisition de droits pour 100 autres appareils plus grands et plus économes en carburant. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)