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Airbus dit avoir remporté 253 commandes brutes sur janvier-mars

Airbus dit avoir remporté 253 commandes brutes sur janvier-mars

8 avril (Reuters) - AIRBUS:

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 253 COMMANDES BRUTES EN JANVIER-MARS

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 83 COMMANDES NETTES EN JANVIER-MARS

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 142 COMMANDES APPAREILS EN JANVIER-MARS

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 58 MODÈLES A321NEO EN JANVIER-MARS

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 49 MODÈLES A320NEO EN JANVIER-MARS

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 14 MODÈLES A350 EN JANVIER-MARS Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)

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