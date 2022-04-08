Airbus dit avoir remporté 253 commandes brutes sur janvier-mars
Airbus dit avoir remporté 253 commandes brutes sur janvier-mars
8 avril (Reuters) - AIRBUS:
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 253 COMMANDES BRUTES EN JANVIER-MARS
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 83 COMMANDES NETTES EN JANVIER-MARS
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 142 COMMANDES APPAREILS EN JANVIER-MARS
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 58 MODÈLES A321NEO EN JANVIER-MARS
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 49 MODÈLES A320NEO EN JANVIER-MARS
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 14 MODÈLES A350 EN JANVIER-MARS Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)
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