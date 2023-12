Airbus dit avoir remporté 1395 commandes nettes en janvier-novembre

5 décembre (Reuters) - Airbus SE: * AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 50 MODÈLES A350 SUR JANVIER-NOVEMBRE * AIRBUS LIVRAISONS EN NOVEMBRE : 64 LIVRAISONS À 40 CLIENTS * AIRBUS COMMANDES EN NOVEMBRE: 113 * AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 623 APPAREILS SUR JANVIER-NOVEMBRE * AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1395 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-NOVEMBRE * AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1512 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-NOVEMBRE * AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 205 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-NOVEMBRE * AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 279 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-NOVEMBRE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)