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Airbus dit avoir remporté 1395 commandes nettes en janvier-novembre

Airbus dit avoir remporté 1395 commandes nettes en janvier-novembre

5 décembre (Reuters) - Airbus SE:

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 50 MODÈLES A350 SUR JANVIER-NOVEMBRE

* AIRBUS LIVRAISONS EN NOVEMBRE : 64 LIVRAISONS À 40 CLIENTS

* AIRBUS COMMANDES EN NOVEMBRE: 113

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 623 APPAREILS SUR JANVIER-NOVEMBRE

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1395 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-NOVEMBRE

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1512 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-NOVEMBRE

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 205 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-NOVEMBRE

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 279 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-NOVEMBRE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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