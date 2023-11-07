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Airbus dit avoir remporté 1.334 commandes nettes en janvier-octobre

Airbus dit avoir remporté 1.334 commandes nettes en janvier-octobre

7 novembre (Reuters) - Airbus SE:

* AIRBUS LIVRAISONS EN OCTOBRE : 71 LIVRAISONS À 42 CLIENTS

* AIRBUS COMMANDES EN OCTOBRE : 119

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 559 APPAREILS EN JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1399 COMMANDES BRUTES EN JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1334 COMMANDES NETTES EN JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS - DIT AVOIR LIVRÉ 44 MODÈLES A350 EN JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 186 MODÈLES A320NEO EN JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 250 MODÈLES A321NEO EN JANVIER-OCTOBRE Texte original [https://tinyurl.com/527npx3s] Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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