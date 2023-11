Airbus dit avoir remporté 1.334 commandes nettes en janvier-octobre

7 novembre (Reuters) - Airbus SE: * AIRBUS LIVRAISONS EN OCTOBRE : 71 LIVRAISONS À 42 CLIENTS * AIRBUS COMMANDES EN OCTOBRE : 119 * AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 559 APPAREILS EN JANVIER-OCTOBRE * AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1399 COMMANDES BRUTES EN JANVIER-OCTOBRE * AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1334 COMMANDES NETTES EN JANVIER-OCTOBRE * AIRBUS - DIT AVOIR LIVRÉ 44 MODÈLES A350 EN JANVIER-OCTOBRE * AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 186 MODÈLES A320NEO EN JANVIER-OCTOBRE * AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 250 MODÈLES A321NEO EN JANVIER-OCTOBRE Texte original [https://tinyurl.com/527npx3s] Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)