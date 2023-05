Airbus confirme ses perspectives pour 2023

Airbus confirme ses perspectives pour 2023













3 mai (Reuters) - Airbus SE: * LES PERSPECTIVES POUR 2023 RESTENT INCHANGÉES * L'EBIT CONSOLIDÉ (PUBLIÉ) S'EST ÉLEVÉ À 390 MILLIONS EUR EU T1 (T1 2022 : 1 429 MILLIONS EUR) * LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ A LÉGÈREMENT DIMINUÉ POUR ATTEINDRE 11,8 MILLIARDS D'EUROS AU T1 (T1 2022 : 12,0 MILLIARDS D'EUROS) * AU TOTAL, 127 AVIONS COMMERCIAUX ONT ÉTÉ LIVRÉS AU T1 * LA MONTÉE EN PUISSANCE DU PROGRAMME A220 SE POURSUIT EN VUE D'UNE PRODUCTION MENSUELLE DE 14 APPAREILS D'ICI LE MILIEU DE LA DÉCENNIE * FAMILLE A320 : LE GROUPE POURSUIT SA MONTÉE EN PUISSANCE POUR ATTEINDRE UNE CADENCE DE PRODUCTION MENSUELLE DE 65 APPAREILS D'ICI À LA FIN 2024 Texte original sur Eikon [ID: nEQ89cqy3a] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)