Airbus confiant pour son objectif annuel de livraisons

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La chaîne d'approvisionnement d'Airbus s'est stabilisée et les livraisons de l'avionneur sont sur la bonne trajectoire, a déclaré vendredi le directeur général du groupe Guillaume Faury au Paris Air Forum. Guillaume Faury s'est dit confiant de pouvoir atteindre l'objectif de 720 livraisons cette année. Le directeur commercial d'Airbus, Christian Scherer, a déclaré que le groupe avait signé une commande d'A350 avec une grande compagnie aérienne. "Les affaires reprennent avec force et le salon en sera la preuve", a-t-il dit à quelques jours du Salon du Bourget, du 19 eu 25 juin. (Reportage Tim Hepher, rédigé par Sudip Kar-Gupta et Jean-Stéphane Brosse)