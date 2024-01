Airbus confiant dans son objectif de livraisons pour 2026

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les dirigeants d'Airbus ont déclaré jeudi être confiants dans la capacité du groupe à atteindre un objectif de livraison de 75 appareils A320 par mois en 2026, tout en affirmant qu'ils continueraient à résorber un carnet de commandes de 8.600 avions. Le directeur général, Guillaume Faury, a ajouté qu'il y avait encore des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, mais que la situation s'améliorait, le constructeur ayant constaté un retour sur le marché des avions à fuselage large et une reprise générale de l'activité depuis la pandémie. Le directeur général a ajouté que le groupe suivait de près l'enquête en cours sur l'incident d'Alaska Air, qui a entraîné l'immobilisation de 170 avions de son rival Boeing. "Les incidents (...) sont assez récents et nous suivons de très près tout ce qui ressort de l'enquête en cours", a déclaré Guillame Faury lors d'une conférence. "Nous prendrons toutes les mesures nécessaires et nous attendons que Spirit (Aerosystems) fasse de même", a-t-il ajouté en faisant référence à l'un des fournisseurs du groupe. (Reportage Dagmarah Mackos, rédigé par Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)