Airbus: Bond du résultat opérationnel ajusté au T1 avec les livraisons

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le géant européen de l'aéronautique et de la défense Airbus a fait état jeudi d'un bond de son résultat opérationnel ajusté au premier trimestre, tiré par la hausse des livraisons d'avions commerciaux.

Ce résultat ressort à 694 millions d'euros, contre 281 millions d'euros un an plus tôt.

Sur la période, l'avionneur a livré 125 appareils commerciaux contre 122 à la même période un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires est pratiquement stable sur un an, à 10,5 milliards d'euros.

Mesure très suivie, le flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements-clients est positif à hauteur de 1,202 milliard d'euros alors qu'il avait plongé dans le rouge, à -8,03 milliards, au premier trimestre 2020, marqué par l'émergence de la pandémie de coronavirus.

"Les bons résultats du premier trimestre reflètent principalement nos livraisons d'avions commerciaux, la réduction des coûts et les mesures de sauvegarde de la trésorerie, l'avancement du plan de restructuration et les contributions positives de nos activités hélicoptères, défense et spatial", a commenté dans un communiqué Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus.

"Le premier trimestre montre que notre secteur n'a pas encore surmonté la crise et que le contexte de marché demeure incertain", a-t-il toutefois ajouté.

Airbus a néanmoins confirmé ses objectifs financiers pour 2021: il table toujours sur un résultat opérationnel ajusté de deux milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements-clients à l'équilibre.

L'objectif de livrer le même nombre d'avions commerciaux qu'en 2020, soit 566, est aussi inchangé.

(Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)