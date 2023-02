Airbus annonce un accord avec Qatar Airways sur l'A350

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Airbus a annoncé mercredi un accord amiable avec la compagnie Qatar Airways pour mettre fin à leur litige concernant les appareils A350. Les détails de cet accord sont confidentiels et l'avionneur européen comme la compagnie du Golfe, qui mettait en doute la fiabilité de l'A350, vont désormais mettre fin à leurs procédures juridiques respectives, sans qu'aucun des deux ne reconnaisse de tort, a ajouté Airbus dans un communiqué. Les deux groupes étaient engagés dans une bataille juridique alors que la compagnie aérienne de Doha, qui invoque un enjeu sécuritaire, accusait Airbus de défauts de conception (dégradation des peintures, érosion de la couche de protection) sur ses avions A350. (Rédaction Matthieu Protard et Bertrand Boucey, édité par Tangi Salaün)