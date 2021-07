Airbus a livré plus de 70 appareils en juin

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Airbus a livré plus de 70 avions en juin, ce qui devrait lui permettre d'approcher les 300 appareils livrés sur l'ensemble du premier semestre, selon des sources du secteur aérien et des données de suivi.

L'avionneur européen a livré au total 220 appareils de janvier à mai, une hausse de 38% par rapport à la même période en 2020, fortement marquée par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Les livraisons de juin sont parmi les plus élevées depuis le début de la pandémie, derrière le pic à 89 enregistré en décembre 2020, et elle permettront à Airbus de dépasser largement les 290 avions livrés sur les six premiers mois de l'année, ont dit les sources.

Airbus a refusé de s'exprimer sur le sujet avant la publication de ses statistiques jeudi.

(Tim Hepher, version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Bertrand Boucey)