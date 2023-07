Airbus a livré environ 316 avions au S1, en hausse de 6% sur un an

6 juillet (Reuters) - Airbus a livré environ 316 avions au cours des six premiers mois de l'année, ce qui représente une hausse de 6% par rapport au premier semestre 2022, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier. Au mois de juin l'avionneur européen a livré 72 appareils, une hausse de 20% par rapport à juin 2022, ont ajouté les sources. Airbus, qui ambitionne de livrer 720 avions dans l'année, n'a fait aucun commentaire sur ces informations. Les chiffres officiels seront connus vendredi. (Tim Hepher; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)