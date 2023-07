Airbus a livré environ 316 avions au premier semestre, en hausse de 6% sur un an, selon des sources

(Reuters) - Airbus a livré environ 316 avions au cours des six premiers mois de l'année, ce qui représente une hausse de 6% par rapport au premier semestre 2022, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier. Au mois de juin l'avionneur européen a livré 72 appareils, une hausse de 20% par rapport à juin 2022, ont ajouté les sources. Airbus, qui ambitionne de livrer 720 avions dans l'année, n'a fait aucun commentaire sur ces informations. Les chiffres officiels seront connus vendredi. Après un début d'année cahoteux, la tendance est peu à peu redevenue "plus prévisible" chez Airbus, a dit en juin à Reuters le directeur commercial d'Airbus, Christian Scherer, selon qui la tendance semble désormais sur de bons rails. Airbus publiera ses résultats semestriels le 26 juillet. A la Bourse de Paris, l'action Airbus reculait à 7h43 GMT de 0,85% à 131,78 euros alors que le CAC 40 perdait au même moment 1,49%. (Tim Hepher; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)