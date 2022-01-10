Airbus a livré 611 appareils en 2021
Airbus a livré 611 appareils en 2021
10 janvier (Reuters) - AIRBUS:
* DIT AVOIR LIVRÉ 611 APPAREILS SUR JANVIER-DÉCEMBRE
* DIT AVOIR REMPORTÉ 771 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-DÉCEMBRE
* DIT AVOIR REMPORTÉ 507 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-DÉCEMBRE
* DIT AVOIR LIVRÉ 55 MODÈLES A350 SUR JANVIER-DÉCEMBRE
* DIT AVOIR LIVRÉ 258 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-DÉCEMBRE
* DIT AVOIR LIVRÉ 199 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-DÉCEMBRE Texte original [https://bit.ly/3nygQI7] Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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