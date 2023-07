Airbus a livré 316 appareils entre janvier et juin

7 juillet (Reuters) - Airbus SE: * DIT AVOIR REMPORTÉ 902 COMMANDES BRUTES EN JUIN * LIVRAISONS EN JUIN: LIVRAISONS À 48 CLIENTS * COMMANDES EN JUIN: 72 * DIT AVOIR LIVRÉ 21 MODÈLES A350 (NET) EN JANVIER-JUIN * DIT AVOIR LIVRÉ 106 MODÈLES A320NEO EN JANVIER-JUIN * DIT AVOIR LIVRÉ 147 MODÈLES A321NEO EN JANVIER-JUIN * DIT AVOIR LIVRÉ (NET) 316 APPAREILS EN JANVIER-JUIN * DIT AVOIR REMPORTÉ 1080 COMMANDES BRUTES EN JANVIER-JUIN * DIT AVOIR REMPORTÉ 1044 COMMANDES NETTES EN JANVIER-JUIN Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)