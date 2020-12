Airbnb vise désormais une entrée en Bourse à 42 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Airbnb a annoncé lundi avoir revu en nette hausse le prix indicatif de son introduction en Bourse, visant désormais une valorisation globale de près de 42 milliards de dollars (34,7 milliards d'euros).

Le spécialiste américain de la location immobilière de courte durée, créé il y a 13 ans, a relevé la fourchette de prix de son offre publique de vente (IPO) d'actions entre 56 et 60 dollars par titre, contre 44 à 50 dollars auparavant.

Au plus haut, l'opération rapporterait donc 3,09 milliards de dollars et correspondrait à une valorisation totale de 41,8 milliards, soit plus du double de celle de 18 milliards retenue pour sa dernière levée de capitaux, en avril.

La première cotation de l'action Airbnb au Nasdaq est prévue jeudi, 10 décembre.

Cette entrée en Bourse est l'une des plus importantes et des plus attendues de l'année aux Etats-Unis, un cru 2020 déjà très porteur avec entre autres le succès, ces derniers mois, des mises sur le marché de Warner Music Group, Palantir Technologies et Snowflake.

Un autre candidat à une IPO, le groupe de livraison de repas DoorDash, a relevé vendredi sa fourchette de prix indicative.

(Noor Zainab Hussain à Bangalore, version française Marc Angrand)