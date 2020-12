Airbnb s'introduira en Bourse à 68 dollars, au-delà de son objectif

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le géant des services d'hébergement Airbnb a annoncé qu'il s'introduirait en Bourse au prix de 68 dollars l'action, au-delà de la fourchette indicative de prix qui avait été donnée, lui permettant ainsi de lever environ 3,5 milliards de dollars (2,89 milliards d'euros).

L'IPO d'Airbnb, qui fera ses premiers pas ce jeudi au sein de l'indice Nasdaq de la Bourse de New York, valorise le groupe à 47,3 milliards de dollars (39,09 milliards d'euros) sur une base entièrement diluée, qui comprend des titres comme des options et des unités d'actions assujetties à des restrictions.

Airbnb avait déjà dit lundi prévoir de vendre 51 millions d'actions dans une fourchette de prix comprise entre 56 dollars et 60 dollars, revoyant en nette hausse son objectif initial de 44 dollars à 50 dollars.

Cette entrée en Bourse est l'une des plus importantes et des plus attendues de l'année aux Etats-Unis, un cru 2020 déjà très porteur avec entre autres le succès, ces derniers mois, des mises sur le marché de Warner Music Group, Palantir Technologies et Snowflake.

(Joshua Franklin à Miami et Chibuike Oguh à New York, avec Ann Maria Shibu; Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)