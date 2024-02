Airbnb fait état de prévisions supérieures aux attentes pour le T1

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Airbnb a fait état mardi d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre actuel, disant s'attendre à profiter du niveau important de voyages transfrontaliers et citant des réservations de durée plus longue. Si la demande intérieure a atteint un plateau en Amérique du Nord, les déplacements internationaux devraient continuer de croître cette année, du fait d'un renforcement des liaisons aériennes à travers le monde, à destination notamment de l'Asie et de l'Amérique latine. Airbnb a dit s'attendre pour la période janvier-mars à un chiffre d'affaires compris entre 2,03 milliards et 2,07 milliards de dollars, alors que le consensus ressortait à 2,03 milliards selon des données LSEG. Le titre de la société basée à San Francisco grimpait de 9% dans les échanges boursiers d'après-clôture. Pour le trimestre actuel, la croissance du nombre de nuitées réservées devrait avoir ralenti, a indiqué Airbnb, alors que 98,8 millions de nuitées et "expériences" ont été enregistrées sur la période octobre-décembre - soit une hausse de 12% sur un an. Le chiffre d'affaires d'Airbnb au quatrième trimestre de 2023 s'est établi à 2,20 milliards de dollars, battant la prévision communiquée par le groupe. Toutefois, il a subi sur la période octobre-décembre une perte nette de 349 millions de dollars, alors que des impôts supplémentaires sur ses revenus en Italie ont pesé. (Reportage Aishwarya Jain à Bangalore et Doyinsola Oladipo à New York; version française Jean Terzian)