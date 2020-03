Air Liquide va produire plus de ventilateurs de réanimation

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La branche santé du groupe de gaz industriels Air Liquide a annoncé mardi avoir mis en place une ligne d'assemblage supplémentaire afin d'augmenter sa production de ventilateurs de réanimation et répondre aux besoins des hôpitaux submergés par l'épidémie de coronavirus.

"Nous avons mis en place une ligne d'assemblage supplémentaire. La production sera ainsi doublée en mars. On triplera en avril et on multipliera par quatre en mai", indique le groupe français dans un communiqué tranmis à Reuters.

Dans le détail, le nombre de ventilateurs pour la réanimation devrait ainsi passer de 500 actuellement à 1.100 en avril sur le site d'Antony, en région parisienne, et le nombre de ventilateurs non invasifs, produits à Pau, passera quant à lui de 200 à 600, précise-t-il.

