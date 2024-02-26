Air Liquide signe un nouvel accord avec Enel Green Power RSA pour le site Sasol, en Afrique du Sud
26 février (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George:
* AIR LIQUIDE ET SASOL SIGNENT DE NOUVEAUX CONTRATS DE LONG TERME POUR DES CAPACITÉS D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE DE 110 MW POUR LE SITE DE SECUNDA
* CONTRATS DE LONG TERME (PPA) AVEC ENEL GREEN POWER RSA
* IL S'AGIT DE LA QUATRIÈME SÉRIE DE PPAS SIGNÉS PAR AIR LIQUIDE ET SASOL APRÈS CEUX ANNONCÉS EN 2023
* ENEL GREEN POWER CONSTRUIRA UNE FERME ÉOLIENNE SITUÉE DANS LA PROVINCE D'EASTERN CAPE, OPÉRATIONNELLE D'ICI 2026 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)