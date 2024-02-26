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Air Liquide signe un nouvel accord avec Enel Green Power RSA pour le site Sasol, en Afrique du Sud

Air Liquide signe un nouvel accord avec Enel Green Power RSA pour le site Sasol, en Afrique du Sud

26 février (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George:

* AIR LIQUIDE ET SASOL SIGNENT DE NOUVEAUX CONTRATS DE LONG TERME POUR DES CAPACITÉS D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE DE 110 MW POUR LE SITE DE SECUNDA

* CONTRATS DE LONG TERME (PPA) AVEC ENEL GREEN POWER RSA

* IL S'AGIT DE LA QUATRIÈME SÉRIE DE PPAS SIGNÉS PAR AIR LIQUIDE ET SASOL APRÈS CEUX ANNONCÉS EN 2023

* ENEL GREEN POWER CONSTRUIRA UNE FERME ÉOLIENNE SITUÉE DANS LA PROVINCE D'EASTERN CAPE, OPÉRATIONNELLE D'ICI 2026 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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