Air Liquide s'associe à trois entreprises dans un projet d'exportation de production d'ammoniac à Houston

3 octobre (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George: * DES LEADERS MONDIAUX DE L'ÉNERGIE ET DE LA CHIMIE S'ASSOCIENT POUR DÉVELOPPER UN PROJET D'EXPORTATION DE PRODUCTION D'AMMONIAC À GRANDE ÉCHELLE ET À FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE SUR LE CANAL MARITIME DE HOUSTON * PARMI LES ENTREPRISES, ON RETROUVE AIR LIQUIDE, INPEX CORPORATION, LSB INDUSTRIES ET VOPAK MODA HOUSTON * PREMIÈRE PHASE DU PROJET DEVRAIT PRODUIRE PLUS DE 1,1 MLN DE TONNES PAR AN D'AMMONIAC À FAIBLE TENEUR EN CARBONE D'ICI FIN DE 2027