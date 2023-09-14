A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

Air Liquide investit 400 ME pour la construction de son électrolyseur Normand'hy

Air Liquide investit 400 ME pour la construction de son électrolyseur Normand'hy

14 septembre (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George:

* INVESTISSEMENT DE PLUS DE 400 MILLIONS D'EUROS POUR LA CONSTRUCTION DE SON ÉLECTROLYSEUR NORMAND'HY AFIN DE CONTRIBUER À LA DÉCARBONISATION DU BASSIN INDUSTRIEL NORMAND ET À LA MOBILITÉ

* SIGNATURE D'UN ACCORD AVEC TOTALENERGIES POUR APPROVISIONNER LEUR RAFFINERIE DE GONFREVILLE EN HYDROGÈNE RENOUVELABLE ET À FAIBLE TENEUR EN CARBONE

* DANS LE CADRE DE CET ACCORD, L'ÉLECTROLYSEUR NORMAND'HY D'AIR LIQUIDE LIVRERA À LA RAFFINERIE DE TOTALENERGIES À GONFREVILLE, SUR LE LONG TERME, À PARTIR DU SECOND SEMESTRE 2026 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

Reuters

©2023 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
Publicité