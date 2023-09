Air Liquide investit 400 ME pour la construction de son électrolyseur Normand'hy

Air Liquide investit 400 ME pour la construction de son électrolyseur Normand'hy













14 septembre (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George: * INVESTISSEMENT DE PLUS DE 400 MILLIONS D'EUROS POUR LA CONSTRUCTION DE SON ÉLECTROLYSEUR NORMAND'HY AFIN DE CONTRIBUER À LA DÉCARBONISATION DU BASSIN INDUSTRIEL NORMAND ET À LA MOBILITÉ * SIGNATURE D'UN ACCORD AVEC TOTALENERGIES POUR APPROVISIONNER LEUR RAFFINERIE DE GONFREVILLE EN HYDROGÈNE RENOUVELABLE ET À FAIBLE TENEUR EN CARBONE * DANS LE CADRE DE CET ACCORD, L'ÉLECTROLYSEUR NORMAND'HY D'AIR LIQUIDE LIVRERA À LA RAFFINERIE DE TOTALENERGIES À GONFREVILLE, SUR LE LONG TERME, À PARTIR DU SECOND SEMESTRE 2026 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)