Air Liquide fait état d'un CA annuel légèrement au-dessus des attentes des analystes

20 février (Reuters) - Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement au dessus des attentes, citant une augmentation des ventes et de sa marge opérationnelle ainsi que des investissements, notamment dans les projets de décarbonation. En 2023, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 27,61 milliards d'euros, en baisse de 7,8% en valeurs publiées mais en hausse de 3,7% en données comparables. Les analysts s'attendaient à un chiffre d'affaires annuel de 27,53 milliards d'euros, selon un consensus compilé par Vara Research. Air Liquide a déclaré avoir presque atteint son objectif d'augmentation de marge opérationnelle, à +160 points de base, prévu pour 2025, et indique doubler son ambition initiale. A lire aussi... Pour 2024, le groupe se dit confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant. (Reportage Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)