Air Liquide et TotalEnergies lancent la coentreprise Teal Mobility

Air Liquide et TotalEnergies lancent la coentreprise Teal Mobility













30 janvier (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George: * AIR LIQUIDE ET TOTALENERGIES ANNONCENT LE LANCEMENT DE LA COENTREPRISE TEAL MOBILITY * TEAL MOBILITY VA PERMETTRE D'ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE L'HYDROGÈNE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES * TEAL MOBILITY VA PROPOSER UN RÉSEAU DE 100 STATIONS SUR LES GRANDS AXES ROUTIERS EUROPÉENS * TEAL MOBILITY OPÉRERA UNE VINGTAINE DE STATIONS EN FRANCE, AU PAYS-BAS, EN BELGIQUE, AU LUXEMBOURG ET EN ALLEMAGNE DÈS 2024 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)