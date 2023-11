Air Liquide et Sasol signent de nouveaux contrats pour fournir 100 MW d'électricité renouvelable en Afrique du Sud

21 novembre (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George: * AIR LIQUIDE ET SASOL SIGNENT DE NOUVEAUX CONTRATS À LONG TERME POUR FOURNIR 100 MW SUPPLÉMENTAIRES D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE AU SITE DE SECUNDA * FOURNITURE À LONG TERME D'UNE CAPACITÉ DE 97,5 MW D'ÉNERGIE RENOUVELABLE AU SITE DE SASOL À SECUNDA, EN AFRIQUE DU SUD * CETTE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE DEVRAIT ÊTRE OPÉRATIONNELLE EN 2025 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)