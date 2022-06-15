Air Liquide et le Groupe ADP vont créer une coentreprise pour le développement des infrastructures hydrogène dans les aéroports
15 juin (Reuters) - Aeroports de Paris SA:
* AIR LIQUIDE ET LE GROUPE ADP ANNONCENT LEUR AMBITION DE CRÉER LA PREMIÈRE COENTREPRISE POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES HYDROGÈNE DANS LES AÉROPORTS
* LA MISSION DE LA COENTREPRISE, DÉTENUE À 50-50 PAR LES DEUX GROUPES, SERA DE PROPOSER UNE OFFRE DE SERVICES ET D'INGÉNIERIE EN FRANCE COMME À L'INTERNATIONAL POUR ACCOMPAGNER LES AÉROPORTS DANS LEUR TRANSITION VERS L'HYDROGÈNE
* CETTE ANNONCE S'INSCRIT DANS LE PROLONGEMENT D'UN PROTOCOLE D'ACCORD SIGNÉ EN 2021 ET PORTANT SUR DES ÉTUDES DE FAISABILITÉ POUR ACCOMPAGNER L'ARRIVÉE DES AVIONS À HYDROGÈNE Texte original: https://bit.ly/3HrK8R3 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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