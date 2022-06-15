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Air Liquide et le Groupe ADP vont créer une coentreprise pour le développement des infrastructures hydrogène dans les aéroports

Air Liquide et le Groupe ADP vont créer une coentreprise pour le développement des infrastructures hydrogène dans les aéroports

15 juin (Reuters) - Aeroports de Paris SA:

* AIR LIQUIDE ET LE GROUPE ADP ANNONCENT LEUR AMBITION DE CRÉER LA PREMIÈRE COENTREPRISE POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES HYDROGÈNE DANS LES AÉROPORTS

* LA MISSION DE LA COENTREPRISE, DÉTENUE À 50-50 PAR LES DEUX GROUPES, SERA DE PROPOSER UNE OFFRE DE SERVICES ET D'INGÉNIERIE EN FRANCE COMME À L'INTERNATIONAL POUR ACCOMPAGNER LES AÉROPORTS DANS LEUR TRANSITION VERS L'HYDROGÈNE

* CETTE ANNONCE S'INSCRIT DANS LE PROLONGEMENT D'UN PROTOCOLE D'ACCORD SIGNÉ EN 2021 ET PORTANT SUR DES ÉTUDES DE FAISABILITÉ POUR ACCOMPAGNER L'ARRIVÉE DES AVIONS À HYDROGÈNE Texte original: https://bit.ly/3HrK8R3 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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