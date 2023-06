Air Liquide et le groupe ADP annoncent la création de «Hydrogen Airport»

16 juin (Reuters) - Aeroports de Paris SA: * AIR LIQUIDE ET GROUPE ADP ANNONCENT LA CRÉATION DE " HYDROGEN AIRPORT " * PREMIÈRE COENTREPRISE D'INGÉNIERIE ET DE CONSEIL SPÉCIALISÉE DANS L'ACCOMPAGNEMENT DES AÉROPORTS POUR LEURS PROJETS D'INTÉGRATION DE L'HYDROGÈNE * LES PREMIERS EFFORTS PROSPECTIFS SERONT PORTÉS SUR PRÈS DE 200 AÉROPORTS INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX, EN AMERIQUE DU NORD, EUROPE ET ASIE-PACIFIQUE * MATTHIEU PIRON NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE HYDROGEN AIRPORT, THIERRY DE SÉVERAC PRÉSIDENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)