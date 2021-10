Air Liquide dépasse les attentes au troisième trimestre

(Reuters) - Le spécialiste des gaz pour l'industrie et la santé Air Liquide a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, citant la hausse des prix de l'énergie.

Son chiffre d'affaires est ressorti à 5,83 milliards d'euros, en hausse de 7,1% en données comparables par rapport à l'an dernier, alors que les analystes tablaient sur 5,78 milliards.

"Cette bonne performance illustre le bon positionnement du groupe sur ses marchés et la robustesse de son modèle économique dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie", a déclaré Benoît Potier, directeur général d'Air Liquide, dans un communiqué.

Le groupe a déclaré que les projets de transition énergétique représentaient 42% de son portefeuille d'opportunités d'investissement à 12 mois, qui a augmenté de plus de 200 millions d'euros pour atteindre 3,3 milliards d'euros au troisième trimestre.

Air Liquide, un des plus grands producteurs d'hydrogène au monde, espère profiter de la transition énergétique et prévoit d'ores et déjà le développement d'infrastructure pour la production et distribution de ce gaz, dont un complexe d'électrolyseurs au Québec.

Le groupe a annoncé mercredi qu'il était désormais propriétaire à 100% de H2V Normandy, un projet de production d'hydrogène vert pour le bassin industriel normand.

Les activités gaz et services, qui représentent 96% de son chiffre d'affaires, ont atteint 5,59 milliards d'euros, dépassant ainsi les prévisions de 5,53 milliards d'euros des analystes.

Air Liquide a réitéré ses perspectives pour 2021, à savoir une nouvelle augmentation de sa marge opérationnelle et une croissance de son bénéfice net récurrent à taux de change constant.

