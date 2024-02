Air Liquide annonce un investissement de plus de 50 ME à Singapour et aux US

19 février (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George: * AIR LIQUIDE DÉVELOPPE POUR GLOBALFOUNDRIES DES SOLUTIONS INNOVANTES COMBINANT COMPÉTITIVITÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE * ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE EUR 50 MLNS POUR CONSTRUIRE UNE UNITÉ DE PRODUCTION À SINGAPOUR ET POUR TRANSFORMER SES INSTALLATIONS ACTUELLES SITUÉES À MALTA (USA) * LA NOUVELLE USINE À SINGAPOUR DEVRAIT ÊTRE OPÉRATIONNELLE D'ICI 2026 * AIR LIQUIDE A PAR AILLEURS RENOUVELÉ POUR LES 15 PROCHAINES ANNÉES SON PARTENARIAT AVEC GLOBALFOUNDRIES