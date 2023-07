Air Liquide annonce la possible suppression de 430 postes nets

Air Liquide annonce la possible suppression de 430 postes nets













5 juillet (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George: * AIR LIQUIDE PRÉSENTE UN PROJET DE TRANSFORMATION DE SON ACTIVITÉ SANTÉ À DOMICILE EN FRANCE * CE PROJET A POUR AMBITION D'ÊTRE EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS ET ATTENTES DES PATIENTS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET D'ADAPTER SON MODÈLE D'ACTIVITÉ POURRÉPONDRE AUX DÉFIS DU SYSTÈME DE SANTÉ * SOUMIS À LA CONSULTATION DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL, CE PROJET IMPLIQUERAIT LA SUPPRESSION DE 430 POSTES NETS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)