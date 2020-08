Air Liquide a finalisé la cession de sa filiale Schülke

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Air Liquide annonce lundi avoir finalisé la cession de sa filiale Schülke à la société de capital-investissement EQT pour un montant total compris entre 925 millions et 1 milliard d'euros.

Le montant de la transaction, précise Air Liquide dans un communiqué, est sujet à une clause de "earn-out", clause prévoyant qu'une partie du prix dépend des résultats futurs.

Cette décision, annoncée le 7 avril dernier, "correspond à la stratégie d’Air Liquide de révision régulière de son portefeuille d’actifs afin de se concentrer sur ses activités principales dans le domaine des gaz et de la santé, et ainsi de maximiser ses performances", écrit le groupe.

Schülke & Mayr, dont le siège social est en Allemagne, produit et distribue des antiseptiques pour soigner des plaies, des désinfectants, des produits cosmétiques et de soins pour la peau, et des conservateurs.

(Henri-Pierre André)